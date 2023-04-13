سلطنة عمان ترحب باتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية البحرينية القطرية

رحبت سلطنة عُمان بالاتفاق بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، اليوم، أن هذه الخطوة من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين الأشقاء ودعم العمل الخليجي المشترك بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة.



وتقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.



وكانت البحرين، إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، أعلنت مقاطعة قطر في الخامس من يونيو 2017، وسط اتهامات للدوحة بارتباطها بجماعات تعتبرها هذه الدول خطرا عليها.