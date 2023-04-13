المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تؤيد تغريم كوالكوم الأمريكية تريليون وون بسبب الاحتكار

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الأمريكية، اليوم الخميس، حكما لصالح هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية التي فرضت غرامة قدرها تريليون وون (8ر760 مليون دولار) في عام 2016 على شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة الرقائق لقيامها بممارسات تجارية غير عادلة.



وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن لجنة التجارة العادلة المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية فرضت الغرامة على الشركة الأمريكية في ديسمبر 2016 بعد أن خلصت إلى أن الشركة الواقعة في سان دييجو وشركتين تابعتين لها انتهكت قانون المنافسة الكوري برفض تقديم تراخيص لشركات تصنيع رقائق وطلبت رسوما عالية مقابل براءات اختراع استخدمت من قبل شركات لتصنيع الهواتف الذكية. اتهمت الوكالة كوالكوم بإساءة استغلال وضعها المسيطر في أسواق رقائق أجهزة الاتصالات المحمولة.



وأيدت المحكمة الأعلى اليوم الخميس الحكم السابق لمحكمة سول العليا والذي انحاز إلى قرار لجنة التجارة في دعوى رفعتها شركة كوالكوم لإلغاء الغرامة.