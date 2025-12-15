روسيا: ضمانات عدم انضمام أوكرانيا للناتو من أهم ركائز المفاوضات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن بلاده تعتبر مسألة ضمانات عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أحد ركائز المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.

وأوضح بيسكوف في تصريح لصحفيين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إحلال السلام مع أوكرانيا.

وأضاف قائلا: "بوتين منفتح على سلام حقيقي وقرارات جادة، لكنه يعارض المناورات التي تهدف إلى إبطاء العملية وخلق تأخيرات مصطنعة ومؤقتة".

ولفت المتحدث الروسي إلى أن مناقشة جدول زمني لحل القضية الأوكرانية عمليةٌ لا طائل منها.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل "بصدق" على حل قضية أوكرانيا، مضيفاً: "نحن نقدر هذه الجهود بشكل كبير".

والأحد، عقد وفدان رفيعا المستوى من الولايات المتحدة وأوكرانيا، لقاء في العاصمة الألمانية برلين لبحث مقترح خطة السلام.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.