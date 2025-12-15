سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتضنت مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، الأحد، "سباق بابا نويل" بمشاركة مئات الأشخاص الذي ارتدوا زي بابا نويل وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأفاد مراسل الأناضول أن السباق جرى داخل حديقة "لا مكسيكانا" بالعاصمة، وجمع متسابقين من مختلف الأعمار في مشهد يعكس روح الأعياد والتفاعل المجتمعي الواسع داخل المدينة المكسيكية.

بعض المشاركين اصطحبوا كلابهم أثناء الجري، الأمر الذي حظي بإعجاب الحضور والمتفرجين.

وتضمن السباق مسارين بطول 5 و10 كيلومترات، ونظم داخل الحديقة بعناية لضمان السلامة وتوفير تجربة ممتعة للجميع خلال الحدث الرياضي.