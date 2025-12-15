 بالزي الأحمر.. مكسيكو سيتي تحتضن سباق بابا نويل - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 5:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

بالزي الأحمر.. مكسيكو سيتي تحتضن سباق بابا نويل

المكسيك/ الأناضول
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 4:13 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 4:13 م

احتضنت مدينة مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، الأحد، "سباق بابا نويل" بمشاركة مئات الأشخاص الذي ارتدوا زي بابا نويل وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأفاد مراسل الأناضول أن السباق جرى داخل حديقة "لا مكسيكانا" بالعاصمة، وجمع متسابقين من مختلف الأعمار في مشهد يعكس روح الأعياد والتفاعل المجتمعي الواسع داخل المدينة المكسيكية.

بعض المشاركين اصطحبوا كلابهم أثناء الجري، الأمر الذي حظي بإعجاب الحضور والمتفرجين.

وتضمن السباق مسارين بطول 5 و10 كيلومترات، ونظم داخل الحديقة بعناية لضمان السلامة وتوفير تجربة ممتعة للجميع خلال الحدث الرياضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك