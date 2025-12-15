قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات بين مصر وقطر «أكثر من متميزة»، مشيرًا إلى الرغبة في الوصول بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وأوضح أن دور الحكومة الأساسي وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة؛ التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدًا أن عقد المنتديات يصب في صالح هذا الهدف.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر من الممكن أن يزداد بشكل كبير، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرصة المتاحة لدى البلدين في هذا الصدد.

وأضاف: «مصر نقطة ارتكاز كبيرة، ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وتستطيع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تفتح الطريق أمام السوق الأوروبي والإفريقي والدول العربية، كما أن قطر تفتح مجالًا وتعد نقطة ارتكاز للانطلاق نحو أسواق دول قارة آسيا».

وذكر أن «الاستثمارات القطرية في مصر تزيد على 3.2 مليار دولار في قطاعات كثيرة»، مختتمًا: «نرى أننا نستطيع زيادة الأرقام في المرحلة المقبلة، وتطبيق الآليات المشتركة التي تحقق هذا الهدف».



