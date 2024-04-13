غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم السبت، لقصف وغارات من قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تسبب بتدمير عدد من المباني والمنازل.

وقال مصدر أمني لبناني إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات مرتفعات عرمتى والريحان، وبلدات: مرجعيون، والطيبة، والعديسة، وحولا، ووادي بيت ليف، كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي مارون الراس وعلما الشعب، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران على المزارعين في أطراف العباسية و المجيدية والماري، كما أطلقت قنابل على رعاةمقابل بلدة الغجر في القطاع الشرقي.