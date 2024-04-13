أصدرت القوات المسلحة الإسرائيلية إرشادات للسكان وسط مخاوف شديدة من هجوم وشيك من إيران انتقاما من هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، للصحفيين، إنه تم إلغاء الدراسة وأنشطة تعليمية أخرى، فضلا عن معسكرات تعليمية ورحلات اعتبارا من غد الأحد.

وتحل غدا الأحد عطلة عيد الفصح اليهودي بالمدارس التي تمتد أسبوعين.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي أيضا المزيد من التعليمات عبر موقعها الإلكتروني تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء اليوم السبت في الساعة 2300 (2000 بتوقيت جرينتش) لمدة 48 ساعة مبدئيا.

وأشارت التعليمات إلى السماح لما يصل إلى 1000 شخص بالمشاركة في تجمعات في المناطق غير القريبة من قطاع غزة ولبنان. وفي مناطق الصراع المحددة يتم السماح لما يصل إلى 30 شخصا في الأماكن المفتوحة وما يصل إلى 300 شخص في الأماكن المغلقة.

وفي هذه المناطق على وجه الخصوص يجب أن يضمن المواطنون أن بإمكانهم الوصول إلى ملاجئ الحماية سريعا إذا لزم الأمر.

وتزايدت التوترات العسكرية في الشرق الأوسط في أعقاب الغارة الجوية على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل والتي أسفرت عن مقتل العديد من قيادات الحرس الثورى الإيرانى، بما في ذلك البريجادير جنرال محمد رضا زاهدي، الذي كان قائداً بارزا في فيلق القدس الذى يضم قوات النخبة التابعة للحرس الثورى الإيراني.

وتوعدت القيادة الإيرانية بالرد.