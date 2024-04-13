أرقام قياسية لمانشستر سيتي بعد خماسية لوتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا غاليا مساء اليوم السبت على فريق لوتون تاون بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد الاتحاد.

وبهذه النتيجة يصل مانشستر سيتي لـ41 مباراة متتالية على ملعبه في جميع المسابقات دون خسارة وأصبح على بعد مباراة لمعادلة الرقم القياسي له والذي يظل صامدًا منذ 103 عاما.

وبات إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أول لاعب يصل الموسم الجاري لـ20 هدفا ورفع رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى 56 هدفا في 61 مباراة.

كما بات النرويجي أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى لـ 4 مواسم متتالية منذ عام 1960 بعمر 23 عاما و8 أشهر.