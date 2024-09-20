صفاء أبو السعود لـ الشروق: أتمنى تقديم عمل فني للأطفال من ذوي الهمم

أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في ملتقى "أولادنا" للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنهم أجمل شيء في الحياة.

وقالت صفاء لـ"الشروق" إنها تتمنى في الفترة القادمة أن تقدم عملًا فنيًا يحاكي مشاكل هؤلاء الأطفال ويثبت للمجتمع العربي كله أنهم يتميزون بمواهب غير موجودة عند آخرين، مثل الرسم والغناء والرقص، وغير ذلك الكثير. وأضافت أنه إذا تم إنتاج عمل فني يعبر عنهم، فسيحقق نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود قدمت مؤخرًا برنامجًا إذاعيًا تحت مسمى "لحظة صفا"، وهو فرصة فريدة للمستمعين للاستمتاع بمحتوى إذاعي ذي جودة عالية، يسلط الضوء على قضايا مهمة، ويقدم وجهات نظر متعددة، ويفتح المجال للتفكير والنقاش.