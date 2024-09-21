قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة الشرطة الكيني اليوم في إياب دور الـ32 للكونفدرالية كانت صعبة، وفريقه لعب بعصبية في الشوط الأول.

وأضاف جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، والأداء كان أفضل في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، والزمالك كان يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وتابع المدير الفني قائلاً:" أحترم أراء الجميع، وخضنا مباراة العودة بشكل أفضل من لقاء الذهاب، خاصة وأن اللاعبون واجهوا صعوبات بسبب نقص الاكسجين، واشتكى بعضهم في مباراة الذهاب".

وواصل جوميز :" أداء الفريق يتحسن تدريجياً، ولدي ثقة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وتابع المدير الفني قائلاً :" لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب ونعمل على حل هذه المشاكل"

وأضاف جوميز:" لدي ثقة في لاعبي فريقي كما أكدت وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي".

وفيما يخص الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق قال المدير الفني :" جميع الإصابات التي حدثت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكيني ولا توجد إصابات عضلية"

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.