 رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني: الرد على اغتيال إسرائيل لهنية قريب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني: الرد على اغتيال إسرائيل لهنية قريب


نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 10:32 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 10:32 م

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن الرد على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيأتي قريبا.

ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى حول طريقة أو توقيت الرد.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني في وقت سابق بإنزال "أشد العقاب" بإسرائيل، وقال في تصريح له "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب، ونعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقتل هنية ومرافقه، يوم 31 يوليو، في مقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبعد ساعات قليلة من اغتيال أحد أبرز قادة حزب الله في لبنان فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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