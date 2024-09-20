اتصالات النواب: حصر تطبيقات مراهنات جديدة في صورة ألعاب حملها الأطفال حتى 13 عاما

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر جميع التطبيقات المخالفة للقانون المصري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج "خلاصة الكلام" عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، عن أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم؛ رصدت عددًا من تطبيقات الجديدة للمراهنات التي ظهرت حديثا شكل ألعاب للأطفال، إلا أنها تتضمن في الوقت ذاته مراهنات.

وأشار إلى أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا قاموا بتحميل هذه التطبيقات، موضحا أن اللجنة أبلغت الجهاز القومي للاتصالات، الذي كان على علم بالأمر وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلق على حجب تطبيق المراهنات الإلكترونية xbet" " في مصر، قائلا إن الدولة المصرية لديها قوانين خاصة بالسوشيال ميديا تحقق الردع وتحمي بيانات المواطنين، موضحا أن أبرز هذه القوانين هو قانون تقنية المعلومات رقم 175؛ الذي يجرم تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني داخل مصر.

وأشار إلى أن الموضوع بحاجة إلى توعية، لا سيما وأن الشاب هو من يقوم بتحميل التطبيق ويشارك في الرهان، محذرا من أن التطبيق يحاول كسب المراهن في البداية حتى يدمن ويخسر كل أمواله.

ونوه أن "وزارة الداخلية سجلت قضايا انتحار لبعض الناس وجرائم ارتكبت بسبب هذه المراهنات"، منوها أن تطبيقات المراهنات تعد لعبة خطيرة ضمن ألعاب حروب الجيل الرابع على العالم.