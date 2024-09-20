التيجاني تقدم ببلاغ ضد الفتاة التي اتهمته ووالدها.. والنائب العام تلقى بلاغات أخرى ضده

في أول تداخل رسمي من جهة أمنية في قضية شيخ إمبابة الصوفي صلاح التيجاني، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا فجر الجمعة بشأن واقعة اتهامه بالتحرش والتي تصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أسبوع تقريبا.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة الشابة التي اتهمته بالتحرش وتدعى "خديجة" ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وزارة الداخلية تعتد ببيان الطريقة التجانية

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن "المذكور" (قاصدة صلاح التيجاني) غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وكانت الطريقة التيجانية الرسمية المشهرة المنضمة لمشيخة الطرق الصوفية قد أصدرت بيانا نفت فيه كون صلاح التيجاني شيخا للطريقة أو منتميا لها.

وذكر البيان الممهور بتوقيع شيخ الطريقة الرسمي محمد الحافظ التيجاني أن "المدعو صلاح الدين محمود أبو طالب" معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية وأن الطريقة أعلنت ذلك رسميا عامي 2017 و2019.

وزارة الداخلية تحقق في اتهامات التحرش

أضافت الوزارة في بيانها أنها تابعت ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنها ذكرت أن السيدة لم تتقدم ببلاغ فى هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.

بلاغات المجلس القومي للمرأة

وكان المجلس القومي للمرأة قد أعلن، أمس الخميس، أنه تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ للنائب العام ضد صلاح التيجاني، وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور للفتاة "خديجة" على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات من الشيخ المشكو في حقه.

وكشف المجلس أنه رصد تقدم ثلاث فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

وأكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

وأوضح المجلس أنه علاوة على إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من الأفعال المشينة.