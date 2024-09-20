مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة

أقر مجلس النواب الأمريكي بـ"الإجماع"، اليوم الجمعة، تشريعاً يهدف إلى تعزيز تأمين مرشحي الرئاسة للانتخابات الأمريكية، وذلك في أعقاب تعرض الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال بولاتي بنسلفانيا وفلوريدا.

وصوّت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يلزم مدير جهاز الخدمة السرية تطبيق نفس المعايير عند تحديد عدد العملاء الذين يحمون الرئيس، ونائبه، والمرشحين لمنصبي الرئيس، ونائب الرئيس للانتخابات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكان قد تم طرح مشروع القانون من قبل النائبين الجمهوري مايك لولر، والديمقراطي ريتشي توريس، في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو الماضي، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري بولاية بنسلفانيا، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

لكن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب قررت طرحه هذا الأسبوع، بعد محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها ترمب، الأحد الماضي، في ولاية فلوريدا، والتي أحيت المخاوف الأمنية من جديد، بحسب مجلة "بوليتيكو".

وأبلغ جهاز الخدمة السرية، لجنة مجلس النواب التي تحقق في محاولة الاغتيال في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن أمر بزيادة تأمين ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أعقاب هجوم بنسلفانيا.