طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور التركي، اليوم السبت، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه محمود تريزيجيه في مباراة سيفاس سبور.

قال أحمد بشير، طبيب طرابزون سبور، في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي:" نتيجة الفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي للاعبنا محمود تريزيجيه، الذي شعر بألم أثناء مباراة فريقنا ضد سيفاس سبور، وتم استبداله بين شوطي المباراة، أثبتت وجود إصابة في الجهة اليسرى بأوتار الركبة، مؤكدا أن الفريق الطبي في علاج تريزيجيه بالفعل".

وخسر طرابزون سبور أمام سيفاس سبور، أمس الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري التركي، في اللقاء الذي شهد مغادرة تريزيجيه للقاء بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

ويقدم تريزيجيه مستويات رائعة للغاية في الموسم الحالي مع طرابزون سبور، ويتصدر قائمة الهدافين في ناديه التركي، ونجح في جذب الأنظار إليه بشدة، وأشارت تقارير إلى احتمالية عودته للدوري الإنجليزي مجددا في الموسم المقبل.