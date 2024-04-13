عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في فيلم "شقو" وردود الفعل التي وصلتها على الدور خصوصا أنه يختلف عما اعتادت تقديمه في السينما المصرية.

وقالت يسرا في تصريحات صحفية لها، إن بطل الفيلم عمرو يوسف هو من أقنعها بالدور، ووصفته بأنه فنان ذكي وموهوب.

وعن مخرج العمل كريم السبكي قالت يسرا إنه يقدم تجربة قوية في هذا الفيلم ويقدم نفسه كمخرج موهوب، موضحة أنها ستسافر مع باقي فريق الفيلم إلى السعودية والإمارات لحضور العروض الخاصة بالفيلم هناك.

كان الفيلم حقق إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بـ٩ ملايين و٨٢٠ ألف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية وبهذا يحتل المركز الأول في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك. والفيلم الثاني من حيث تحقيقه أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم بيت الروبي، والفارق بينهما في قائمة الدخل اليومي الأعلى ٣٣٧ ألف جنيه فقط.

ويبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في ٣ أيام فقط ٢٧ مليون جنيه و ٨٢٠. يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع الفنانين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وطرح في مصر في العيد وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بـ١٠ أيام.