السوداني يثمن مشاريع البنك الدولي في العراق

ثمن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جهود البنك الدولي في دعم تنفيذ المشاريع بالعراق.

وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل.

وبدوره، أبدى دايون، استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات وتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع، بضمنها مشاريع القطاع الخاص.

ووفق بيان للحكرومة العراقية، استعرض وفد البنك الدولي المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديدية، والطرق والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى.