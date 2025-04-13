نفى المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، حدوث زيادات سعرية كبيرة بين 15% إلى20% في أسعار الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع أسعار الوقود، قائلا: «لا توجد هذه النسبة، ستكون أقل، ولكن لم نحسب نسبة الزيادة حتى الآن».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة«ON E» ، أن الزيادات في أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية؛ ستؤدي حتما إلى زيادة التكلفة.

وأوضح أن تأثير زيادة أسعار الوقود يتجاوز تكلفة نقل البضائع ليشمل تكاليف نقل العمالة وزيادة أعباء المعيشة عليهم، معقبا: «الزيادة ستكون حسب التكلفة ما تزيد، إحنا مش حابين زيادة؛ ولكن غصب عننا في ظل شكل الزيادات المتوقعة في الأسعار».

وشدد أن أي زيادة سعرية ستكون «في أضيق نطاق ممكن»، موضحا أن المصنعين سيحاولون قدر الإمكان امتصاص زيادة التكلفة، متابعا: «لا زلنا لم نحدد النسبة حتى الآن، التكلفة ستؤثر بالتأكيد على سعر المنتج؛ لكن ليس 25% ولا حتى 20%».

وأوضح أن السوق يشهد حالة من «الركود وانخفاض القدرة الشرائية»، مشيرا إلى أن «الركود يزيد عن 30% عن العادي.. وليس مصلحتنا زيادة الركود وتوقف البيع.. لا نريد زيادة حتى لا يزيد الركود، ولكن ستكون في أضيق نطاق».