 مندوب فلسطين بالجامعة العربية يزور جرحى حرب غزة في مستشفى الساحل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين بالجامعة العربية يزور جرحى حرب غزة في مستشفى الساحل

ليلى محمد
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 10:08 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 10:08 م

زار وفد من مندوبية فلسطين برئاسة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، جرحى العدوان الاسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، في مستشفى الساحل بشبرا، حيث شملت الزيارة 17 جريحاً فلسطينياً.

ومن جهته، حرص السفير العكلوك على الاستماع من إدارة المستشفى عن الحالة الصحية للجرحى ومتابعة علاجها في المستشفى.

وشارك في الزيارة من مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية كل من رزق الزعانين المستشار أول في مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وسكرتير ثالث عُلا عامر الجعب.

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