انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين المغرب وعمان

عقدت، اليوم، أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين المغرب وعمان، بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وبحسب بيان مشترك، شهدت الدورة تأكيدا من الطرفين على عزمهما تطوير تعاونهما المشترك في شتى المجالات، وتم على إثر ذلك التوقيع على العديد من النصوص القانونية، التي ستعزز الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين المغرب وعمان.

مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والرياضة والسياحة

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المغرب ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

أيضاً تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ووزارة الطاقة والمعادن في عمان.

بالإضافة إلى ذلك، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.

كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المغرب والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.

ووقع الجانبان أيضا على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال السياحي بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان لعام 2025.

مبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء

من ناحية أخرى، أكدت سلطنة عمان أن مبادرة الحكم الذاتي "الجدية والواقعية"، التي تقدم بها المغرب هي الأساس لحل قضية الصحراء الغربية.

وعبرت عمان عن تأييدها للوحدة الترابية للمغرب، معربة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار.

دور ملك المغرب دفاعا عن القدس

من جانبها، ثمنت عمان الجهود المتواصلة التي يبذلها ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن مدينة القدس الشريف وصونا لهويتها الحضارية وحفاظا على مكانتها، مشيرة إلى الدور الريادي لملك المغرب في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.