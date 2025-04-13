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أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية، وفق بيان تلاه الأحد الناطق باسمه في تسجيل مصور ـ نقلته وكاله الانباء السوريه سانا اليوم.

وقال العقيد محمّد الحوراني في البيان "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية.

وأضاف الحوراني "هذا القرار يأتي انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بسيادة الدولة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مظلة الدولة السورية.

كانت قوات أحمد العودة ومن بينها مجموعات اللواء الثامن، قد تمسكت بسلاحها وحافظت على معداتها الثقيلة وتجهيزاتها الكاملة.

وجاء قرار حل اللواء الثامن بعد يومين من اضطرابات سجلت في بلدة بصرى الشام جنوب ريف درعا والتي انتهت باتفاق مع وجهاء المنطقة أفضى إلى دخول عناصر الأمن العام التابعين لوزارة الداخلية لـ "بسط الأمن والاستقرار" وفقا بوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) .

كانت السلطة السورية الانتقالية برئاسة احمد الشرع اعلنت في ديسمبر الماضي عن حل جميع التشكيلات المسلحة وانضمامها تحت مظلة وزارة الدفاع.