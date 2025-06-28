كشفت تقارير صحفية، أن عثمان ديمبلى نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه في لقاء إنتر ميامى الأمريكى، المقرر إقامته مساء غدا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16، لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن ديمبلى شارك في تدريبات الفريق الباريسي خلال اليومين الماضيين بشكل جيد وأصبح جاهز للمشاركة في مباراة إنتر ميامى الأمريكى.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني العملاق الباريسي يفضل الاحتفاظ بعثمان ديمبلى على مقاعد البدلاء في مباراة إنتر ميامى والدفع به حسب سير اللقاء.

وغاب ديمبلى عن المشاركة مع باريس في مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025 بسبب الإصابة.

وصعد فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية، فيما صعد إنتر ميامى الأمريكى إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.