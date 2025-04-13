ترامب يتجاهل مصافحة زوجة وزير الصحة خلال حدث رياضي بارز

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة شيريل هاينز زوجة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، أثناء دخوله إلى قاعة قتال UFC 314 ليلة السبت.





وبدأ المشهد اللافت عند وصول ترامب إلى القاعة، حيث استقبله الحضور بترحيب حار، لكنه اختار ألا يبادل هاينز نفس الترحيب عندما مدت يدها لمصافحته.



وأظهر فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يصافح كينيدي بحماس بينما يتجاهل تماما يد زوجته الممدودة، تاركا إياها في موقف محرج.

لكن رد فعل هاينز لم يخل من السخرية، حيث لوحت بيدها في الهواء بعد تجاوز ترامب لها، ثم حاولت كسر الجليد من خلال التربيت على كتفه وهو يمر بجانبها، لكنه بدا غير منتبه. في المقابل، حرصت هاينز على تبادل التحية بحرارة مع حفيدة ترامب، كاي، التي رافقته في ذلك المساء.



ويبدو أن ترامب أدرك لاحقا أن تصرفه لفت الأنظار، حيث ظهر في صور أخرى وهو يمسك بيد هاينز أثناء حديثه معها ومع زوجها، في محاولة لتخفيف حدة الموقف.

وهاينز، المعروفة بمعارضتها لترامب في السابق، كانت قد انتقدت سياساته علنا خلال حملاته الانتخابية. وحتى عندما أعلن زوجها دعمه لترامب في انتخابات 2024، أكدت أنها "تقف مع زوجها فقط وليس مع ترامب". لكن المفارقة أنها رصدت لاحقا في حفل بمقر إقامة ترامب، حيث بدت مرتاحة بين محيطه المقرب.