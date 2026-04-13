رئيس وزراء باكستان: وقف النار بين أمريكا وإيران لا يزال ساريا

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إن بلاده تبذل جهودًا مكثفة لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن وقف النار بين أمريكا وإيران لا يزال ساريًا.

وفي وقت سابق، أفاد موقع «أكسيوس» بأن وسطاء من باكستان ومصر وتركيا سيواصلون خلال الأيام المقبلة محادثاتهم مع الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي ومسئول أمريكي أن جميع الأطراف لا تزال ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع آمال بإجراء جولة جديدة من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 21 أبريل.

وذكر التقرير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس استئناف الضربات إذا لم يؤدِّ الحصار البحري إلى تغيير موقف إيران، لافتًا إلى أن هذا الحصار، إلى جانب الانسحاب الأمريكي من محادثات إسلام آباد، يُعد جزءًا من مسار التفاوض.

وبحسب مسئول أمريكي، تسعى واشنطن إلى منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط خلال المفاوضات.

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن «الباب لم يُغلق بعد، وكلا الطرفين يساوم»، فيما اعتبر مسئول أمريكي أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا أبدت طهران مرونة أكبر وتعاملت مع مقترح إسلام أباد باعتباره الخيار الأفضل المتاح.

في المقابل، قال السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، إن محادثات إسلام أباد لم تفشل، بل أرست أساسًا لعملية دبلوماسية، مؤكدًا أن تعزيز الثقة والإرادة قد يفضي إلى إطار مستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأوضح التقرير أن أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات التي استمرت 21 ساعة تمحورت حول الملف النووي، ولا سيما مطلب واشنطن بتجميد تخصيب اليورانيوم وتخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى حجم الأموال المجمدة التي تطالب طهران بالإفراج عنها مقابل تنازلات نووية.

كذلك أشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اعتبر أن الأطراف كانت «على بُعد خطوات» من اتفاق قبل أن تغيّر الولايات المتحدة شروطها، وهو ما لم يؤكده مسئولون أمريكيون أو مصادر إقليمية، رغم إقرارهم بتحقق تقدم.