 الإمارات تعفي المقيمين المخالفين من كافة الغرامات - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تعفي المقيمين المخالفين من كافة الغرامات

العميد خميس الكعبي
العميد خميس الكعبي
أبوظبي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 10:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 11:03 م

أعلنت الإمارات، إعفاء جميع المخالفين لقانون الإقامة من كافة الغرامات، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.

وقال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن قرار الإعفاء يشمل جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام.

وأضاف:"يشمل القرار حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة من 18 مايو الجاري، ولمدة 3 أشهر".

وتابع: "لن يمنع القرار عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشخص الشروط اللازمة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك