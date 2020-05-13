الإمارات تعفي المقيمين المخالفين من كافة الغرامات

أعلنت الإمارات، إعفاء جميع المخالفين لقانون الإقامة من كافة الغرامات، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.
وقال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن قرار الإعفاء يشمل جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام.
وأضاف:"يشمل القرار حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة من 18 مايو الجاري، ولمدة 3 أشهر".
وتابع: "لن يمنع القرار عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشخص الشروط اللازمة".