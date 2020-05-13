الإمارات تعفي المقيمين المخالفين من كافة الغرامات

تعليقا على ابتعادها عن التمثيل الفترة الماضية.. جومانا مراد: عائلتي هي السبب

في الحلقة 20 من مسلسل «لما كنا صغيرين».. انتحار كريم قاسم بسبب خوفه من محمود حميدة

سميرة عبدالعزيز عن العمل مع محمد رمضان: أرفض تقديم دور والدة بلطجي بعدما أُطلق علي أم العظماء

فيديو.. سميرة عبدالعزيز: مش هشتغل مسرح تجاري إلا إذا كان مع محمد صبحي