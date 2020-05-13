قطاع الإنتاج الثقافي ينعي الطوخي ونصر

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اثنين من القامات الفنية، الفنان القدير إبراهيم نصر، والكاتب الكبير محمود الطوخى، اللذين رحلا عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وقال جلال، إن عزاءنا فى تراثهما الفنى الذى استطاعا حفر اسمائهما وبصماتهما فى عالم الفن من خلاله، وستظل الأجيال تتذكرهما على مر الزمان .

يذكر أن الكاتب والسيناريست محمود الطوخى، هو واحد من أبرز كتاب المسرح والدراما التليفزيوينة، ومن أشهر مؤلفاته مسرحيات "غيبوبة، دستور ياأسيادنا، أنا والبنت حبيبتى، حظ نواعم، ومن مؤلفاته فى الدراما التليفزيوينة، "حكايات زوج معاصر، بنات X بنات، رجل طموح، أيام الحب والشقاوة" .

أما الفنان إبراهيم نصر، فقد نال شهرة واسعة من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" وإزداد شهرته بدور "زكية زكريا"، كما شارك في العديد من الأفلام منها "بيت بلا حنان، حد السيف، امرأة واحدة لا تكفي، حسن اللول، مستر كاراتيه، شمس الزناتى، اكس لارج"إلى جانب مجموعة من المسلسلات .