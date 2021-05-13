رئيس الوزراء العراقي: جهود مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكد «أبو مازن»، على ضرورة وقف العدوان الإجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء الشعب والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أرض وبيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح.

وقدم الرئيس الشكر لدولة رئيس وزراء العراق الكاظمي والشعب العراقي الشقيق على مواقفهم المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد الكاظمي أن بلاده تبذل جهوداً مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وأن العراق ستبقى دائما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، واستعدادها دائما لتقديم كل دعم ممكن لتحقيق هذا الهدف.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.