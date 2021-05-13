وفد من الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ يقدم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بعيد الفطر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، وفد من الكنيسة الكاثوليكية، يمثل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء شمالا وجنوبًا، يمثل المجلس الرعوي للكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ، (كنيسة سيدة السلام للكاثوليك)، بحضور الأب إرميا نشأت، راعي الكنيسة، والدكتور ميشيل رجل أعمال بشرم الشيخ، وعلاء مفيد مدير عام أحد الفنادق بشرم الشيخ، وناديه فازانا إيطالية الجنسية تعيش بشرم الشيخ.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ بعيد الفطر المبارك.

كما أهدى الوفد "وثيقة الأخوة الإنسانية" لمحافظ جنوب سيناء، وهى الوثيقة التي أبرمها الدكتور الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا روما بالإمارات، وهي تحث على التعايش المشترك.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للوفد بحضور عدداً من القيادات الأمنية بالمحافظة.