الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث في القدس وغزة والضفة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية.

وشدد عباس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي، مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكية أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.