عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد محاولة مستوطنين إسرائيليين اقتحام منزل عائلة فلسطينية في حيفا، بمعاونة شرطة الاحتلال، وسط بكاء طفل تواجد داخل المنزل.

وأظهر مقطع الفيديو أفرادًا من العائلة الفلسطينية وهم يدفعون المستوطنين إلى خارج المنزل، حتى نجحوا في إخراجهم بعد محاولات مضنية وإغلاق الباب.

https://twitter.com/AlGhadTV/status/1392647460602978305

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.