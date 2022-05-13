الاتحاد الأوروبي يدين خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية أمس على خطط لتطوير أكثر من 4400 وحدة سكنية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الموافقة بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية شيدت بشكل غير قانوني.

وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد حل الدولتين بشكل مباشر، وتتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى العمل على إيجاد سبل لتمهيد الطريق للاستئناف الضروري للعملية السياسية التي بدونها لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بحسب ما جاء في ختام البيان.