نقابة الصحفيين توقّع عقد تطوير وإنشاء مدينة الصحفيين بأكتوبر

وقّعت نقابة الصحفيين عقد تطوير وإنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، التي اختارتها الشركة الوطنية كشريك لها في تطوير المشروع.

ووقّع العقد، ممثلًا عن النقابة، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعن الشركة الوطنية اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأحمد الزيني ممثل شركة بيرلا العقارية.

وشهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الشركة الوطنية، في مقدمتهم اللواء هاني مصطفى كامل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة، بينهم حسين الزناتي وكيل أول النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل التدريب، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي وكيل الرعاية الصحية، فضلًا عن ممثلين عن شركة بيرلا العقارية.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمثل ضمانة حقيقية لإتمام المشروع بالشكل الذي يلبي احتياجات الصحفيين، ووفق المواصفات التي جرى التوافق عليها بين النقابة والحاجزين، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها الشركة الوطنية لإخراج العقد إلى النور، في إطار خطة الدولة للتنمية.

وأشاد نقيب الصحفيين بسوابق أعمال الشركة الوطنية وجهاز الخدمة الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد اللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تقدير الشركة لنقابة الصحفيين باعتبارهم «أصحاب القلم»، مشددًا على حرص الشركة على تنفيذ المشروع في أفضل صورة ممكنة، ليكون مجتمعًا عمرانيًا حديثًا ومتكاملًا وعصريًا.

وأوضح أن الشركة تدرك أهمية المشروع بالنسبة للنقابة ومئات الحاجزين، لافتًا إلى أن أحد المحفزات الرئيسية لتنفيذه هو حرص النقابة والنقيب على إنجاز المشروع مع مراعاة البعد الاجتماعي، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

بدوره، قال أحمد الزيني، ممثل شركة بيرلا العقارية، إن الشركة، بالشراكة مع الشركة الوطنية، أعدّت تصورًا لمدينة عصرية متكاملة، يتضمن إدخال ممرات مائية ضمن التصميم، مؤكدًا الحرص على تسليم المشروع في أفضل صورة، وفي المواعيد المتفق عليها مع النقابة، بحيث يتم تسليم جميع شقق الصحفيين الحاجزين خلال 3 سنوات من صدور القرار الوزاري.

وتضمن العقد أن تكون مساحات الشقق المخصصة للصحفيين الحاجزين 120 مترًا صافيًا كاملة التشطيب، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى، مع تخصيص نسبة من المشروع لدعم صندوق المعاشات وصندوق العلاج وأنشطة النقابة.

ويُذكر أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الخاص بالنقابة والمسئول عن إعداد المخطط الرئيسي للمشروع، والموافقة على التصميم النهائي، ومتابعة مراحل التنفيذ.