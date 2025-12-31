تعرض قناة الوثائقية في الثامنة مساء اليوم الفيلم الوثائقي «الزعيم.. رحلة عادل إمام»، الذي يتناول المسيرة الفنية والإنسانية للفنان الكبير عادل إمام.

ويشارك في الفيلم عدد من أبرز نجمات الفن المصري اللاتي شاركن عادل إمام مشواره الفني، من بينهن يسرا، ولبلبة، إسعاد يونس، إلهام شاهين، سوسن بدر، وشيرين، إلى جانب مجموعة من الفنانين والمخرجين والنقاد والكتّاب، من بينهم الكاتب والسيناريست بشير الديك، في ظهوره التليفزيوني الأخير قبل رحيله.

ويوثق الفيلم حياة عادل إمام منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة خلال أربعينيات القرن الماضي، بوصفه ابنًا أصيلًا من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضًا بدايات اكتشاف موهبته الفنية داخل مدرستي الحلمية الابتدائية وبنبا قادن الثانوية، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويتناول الفيلم أبرز المحطات الفنية في مشوار عادل إمام مع احترافه التمثيل، بداية من تألقه المبكر خلال ستينيات القرن العشرين، مرورًا بصعود نجوميته في السبعينيات والثمانينيات، وصولًا إلى بريقه الفني اللافت في التسعينيات، التي قدم خلالها مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة التي ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.

كما يسلط الفيلم الضوء على الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي لعبه عادل إمام داخل مصر، وعلى المستويين العربي والدولي، ومواجهته للجماعات الإرهابية والمتطرفة، متطرقًا إلى تفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى محافظة أسيوط.

ويقدم الفيلم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية نادرة، يُعرض بعضها تليفزيونيًا لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، من بينها: كيف ظل عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي لأكثر من نصف قرن؟.