جهاز العلمين الجديدة يحصل على شهادة الأيزو في إدارة الأزمات

حصل جهاز مدينة العلمين الجديدة على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة، ليصبح أول جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية ينال هذا الاعتماد، بعد استيفائه المعايير والاشتراطات المطلوبة كافة.

حصد الجهاز شهادات ( Iso 22301:2019 ،Iso 22361:2022 ، Iso 50001 ) الخاصة بإدارة الأزمات والمخاطر وترشيد الطاقة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

وبدوره، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذا "الإنجاز يُضاف إلى سجل نجاحات مدن الجيل الرابع".

وأضاف الشربيني أنه يمثل تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة وتطبيقاً لمنظومة عمل تعتمد على أعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يتماشى مع النظم الدولية.

وتابع: كما يعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة على المستويين الإداري والخدمي، بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن هذه الخطوة تجسد الالتزام الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والشفافية والاستدامة.

وأوضح أن هذا الاعتماد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بضرورة الارتقاء بمنظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة وتحويلها إلى مؤسسات احترافية قادرة على مواكبة حجم المشروعات القومية الكبرى.

وأكد الجاهزية العالية للجهاز في التعامل مع التحديات والأزمات كافة وفقاً لأحدث النظم العالمية.