أتلتيكو مدريد يخطط لصفقة برازيلية جديدة

ينوي أتلتيكو مدريد، دفع 6.5 مليون يورو، إلى جيل فيسنتي البرتغالي، في صفقة التعاقد مع البرازيلي صامويل لينو، وفقًا لما كشفه ريكاردو سواريس، مدرب الفريق.

وفي مقابلة أجراها سواريس مع كانال 11، ونقلتها صحيفة ريكورد، كشف عن قيمة الصفقة، مشيرًا إلى أن جيل فيسنتي سيحتفظ بنسبة 20% من صفقة بيع اللاعب في المستقبل.

وقال سواريس "كانت توجد أندية كبيرة تريد التعاقد مع صامويل، لكنها تأخرت في تقديم عروضها. يتمتع أتلتيكو مدريد بقوة اقتصادية أكبر من الأندية البرتغالية الكبرى".

ويحتل الفريق البرتغالي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة حققها من 33 مباراة، ليضمن مشاركته الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وشارك صامويل في التشكيلة الأساسية بجميع تلك المباريات، وسجل 12 هدفًا ومرر 5 كرات حاسمة، بجانب تسجيل هدفين في بطولة كأس البرتغال.

وشارك البرازيلي في 99 مباراة خلال 3 سنوات قضاها مع جيل فيسنتي، وسجل خلالها 27 هدفًا.