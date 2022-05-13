وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة «سو-27» و15 مسيرة أوكرانية



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن إسقاط مقاتلة من طراز «سو-27» تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية لوزوفايا، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وتابع اللواء كوناشينكوف، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة كريمنتشوج بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ «غراد» ورادار إنذار ودفاع جوي أمريكي الصنع في منطقة خاركوف.

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية شبيلينكا بمنطقة خاركوف.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز «سو-27» التابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية لوزوفايا بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى بالاكليا ومالايا كاميشيفاخا وبولشيي بروخودي وبوروفسكويه وبروديانكا وفولوخوف يار بمنطقة خاركوف، وكذلك في قرى يفغينوفكا وياسينوفاتايا ويغوروفكا وبوتيبروفود وأفدييفكا وبانتيلييمونوفكا وكروتايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك تم اعتراض صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد «سميرتش» فوق قرية توبولسكويه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يلي:

165 طائرة

125 مروحية

842 مسيرة

304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3032 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

368 قاذفة صواريخ متعددة

1491 مدفعية ميدانية وهاون

2869 مركبة عسكرية خاصة.