رئيس أوكرانيا يلتقي الزعماء الإيطاليين والبابا في روما

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعماء الإيطاليين والبابا فرنسيس خلال زيارة إلى روما اليوم السبت، ضمن جولته في الخارج التي تتضمن محطة أخرى وهي ألمانيا.



وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا "طالما كان ذلك ضروريا وما هو أبعد من ذلك"، عندما التقت بالرئيس الأوكراني الذي أشارت إليه بـ "صديقها".



وذكرت ميلوني أن كييف يجب أن تكون في موضع قوي من أجل المفاوضات مع روسيا "لأن السلام لا يمكن أن يعقب الاستسلام بشروط، إن هذا سيكون سلاما خطيرا بالنسبة إلى أوروبا".



وأوضحت ميلوني أنها تدعم بشدة محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت أن كييف لا تقاتل من أجل نفسها فقط، بل ومن أجل بقية أوروبا أيضا "من أجلنا جميعا".



وتأمل أوكرانيا في أن تبدأ في مفاوضات ملموسة للانضمام للاتحاد الأوروبي العام الجاري.



وشكر زيلينسكي إيطاليا على دعمها، وذكر أنه تأثر برؤية عدد كبير من الأعلام الأوكرانية في شوارع روما.



وبعد ذلك بمدة قصيرة، تم اصطحاب زيلينسكي إلى الفاتيكان حيث التقى بالبابا فرنسيس. وقال لفرنسيس إن اللقاء كان "شرفا كبيرا".



وشدد فرنسيس مرارا خلال السنة الماضية أنه يرغب في استغلال كل فرصة لدعم السلام في أوكرانيا، وكثيرا ما تحدث عن معاناة الشعب الأوكراني، ورغم ذلك انتقده كثيرون لأنه لم يشر إلى روسيا باعتبارها الطرف المعتدي بوضوح كاف.



وبعد وصول زيلينسكي صباح اليوم من بولندا إلى روما على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية، تم اصطحابه إلى "قصر كيرينالي"، مقر الإقامة الرسمي للرئيس سيرجيو ماتاريلا.



وبعد عزف السلام الوطني للدولتين، دخل الرئيسان المبنى لإجراء محادثة خاصة.



وكتب زيلينسكي عبر موقع تويتر أن زيارة إيطاليا "زيارة مهمة بالنسبة إلى النصر الذي يقترب الآن لأوكرانيا!".



ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني المزيد من المساعدات الغربية.



ويصحب زيلينسكي خلال الزيارة رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك.



وفي المساء، سوف يحل زيلينسكي ضيفا على البرنامج التلفزيوني الشهير "بورتا بورتا"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي).



وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان مع السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق، وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة.



وسوف تتم السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق.



وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة، بما يشمل المُسيرات، وتم نشر القناصة في كل مكان يتوقع أن يزوره زيلينسكي.