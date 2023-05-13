كهربا يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال بعد هدفه أمام الترجي

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تصدر محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 - 2023، بعدما سجل هدفا في مرمى الترجي التونسي مساء الجمعة.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الترجي التونسي بـ ثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ورفع كهربا رصيده إلى 5 أهداف ليعتلي صدارة ترتيب دوري الأبطال، متساويًا مع بيتر شالويلى مهاجم صن داونز الجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة هدافي دوري الأبطال بعد نهاية مباراة الترجي والأهلي كما يلي:

محمود كهربا (الأهلي): 5 أهداف

بيتر شالويلى (صن داونز): 5 أهداف

حمزة خابا (الرجاء) : 5 أهداف

كاسيوس مايلولا (صن داونز): 4 أهداف

مكابي ليليبو (الهلال السوداني): 4 أهداف

كلاتوس شاما (سيمبا): 4 أهداف