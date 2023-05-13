فيديو مؤلم لطفلة فلسطينية باغتتها غارة إسرائيلية وهي تراجع دروسها

انتشر مقطع فيديو يوثق مشاهد مؤلمة، لطفلة فلسطينية تنهار من البكاء بسبب قصف إسرائيلي طال قطاع غزة.



وكانت الطفلة منهارة من البكاء، إنها كانت تراجع دروسها قبل يتحطم زجاج المنزل عليها جراء الغارة الإسرائيلية.



ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.



وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة إلى تدمير نحو 17 منزلا في مناطق مختلفة، فيما بلغت القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة أكثر من خمسة ملايين دولار.

نوبة من البكاء لطفلة عقب قصف إسرائيلي أثناء مطالعة دروسها في قطاع غزة. pic.twitter.com/51mZML6KEh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2023