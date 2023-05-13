هشام الجخ: تلقيت عروضا للتمثيل منذ 2011 لكني تخوفت من التجربة

عبر الشاعر هشام الجخ، عن سعادته بتجربته التمثيلية وذلك في مسلسل سره الباتع الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال الجخ خلال مقابلة مع برنامج "لايت شو" على قناة "الحياة"، وعُرضت مساء الجمعة، إنّه تلقى عروضا للتمثيل منذ عام 2011، لكنه كان متخوفا من تلك الخطوة.

وأضاف أن ما شجعه على المشاركة في مسلسل سره الباتع هو أن العمل من إخراج خالد يوسف، مشيرا إلى أن دوره حاز على قبول الجمهور وإن كان متخوفا من الخلط بين شخصه وشخصيته في المسلسل.

ولفت إلى أنّه حرص على الخروج من شخصه (هشام الجخ)، موضحا أنه تلقى رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص بكوا بسبب وفاة شخصية (صابر) رغم أنه كان حاضرا بقية المسلسل لكن الأمر كان مفاجأة للجمهور.

وأكّد أنه لم يتحدث باللهجة الصعيدية لأنّ الدور لم يكن يتطلب ذلك، موضحا أيضا أن الرواية الأصلية للمسلسل (رواية يوسف إدريس) لم تشر إلى ثورة 25 يناير لكنّ الربط الذي جرى تقديمه مع عام حكم الإخوان جاء من قبل المخرج خالد يوسف.