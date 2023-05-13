أفادت وسائل إعلام، بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل قررت تمديد عملية إجلاء المستوطنين من غلاف غزة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة التصعيد في قطاع غزة، إذ تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق عدة داخل مناطق مأهولة بالسكان، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية كثيفة.

وفي الساعات الماضية، أفاد جيش الاحتلال، أفاد بأن المناطق الواقعة جنوبي إسرائيل تتعرض لقصف صاروخي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة.

وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.

وسبق أن قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ (التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة) غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.