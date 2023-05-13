أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي ستكون تحت عنوان: "سنن الله الكونية في القرآن الكريم"، مشددة على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق أوخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معا.

وأفادت الأوقاف -في بيان اليوم السبت- أن الخطبة ستؤكد أن الكون أقيم على سنن وقوانين ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بالحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه الأزلية التي تضبط حركة المخلوقات في تكامل وانسجام، دون خلل أو اضطراب، حيث يقول الحق سبحانه: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة اللَّهِ تَحْوِيلًا} صدق الله العظيم.

وتتميز سنن الله الكونية بالعموم والشمول، فهي تنطبق على الجميع، دون تمييز أو استثناء، فقد جعل الحق سبحانه الجزاءَ من جنس العمل.

وتوضح الخطبة أنه من سنن الله الكونية سنة التداول في الغنى والفقر، فلا الفقر يدوم ولا الغنى، حيث يقول سبحانه: {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}، وعلى الغني أن يشكر، وعلى الفقير أن يعمل ويكد ويجتهد ليغير واقعه وحاله، وحال المؤمن في كلا الأمرين على ثبات.

ومن هذه السنن أيضا الامتحان والابتلاء والاختيار والاصطفاء، حيث يقول سبحانه في الحديث عن سنة الابتلاء: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ ‏قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} صدق الله العظيم.

وتشير الخطبة إلى الاصطفاء فالله (سبحانه وتعالى) أعلم بمن يصطفي ولِمَ يصطفي ومتى يصطفي، حيث يقول الحق سبحانه: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}، ويقول (عز وجل): {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.

وتتناول خطبة الجمعة المقبلة سنن الله تعالى الكونية ومنها إجراء المسببات على الأسباب، بغض النظر عن الدين والجنس واللون والعرق، فمن يزرع يحصد، ومن يجتهد ينجح، حيث يقول الحق سبحانه: {إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} صدق الله العظيم.