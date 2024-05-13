أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، فتح أبوابه بالمجان لاستقبال الزائرين من مختلف جنسيات العالم بالمجان السبت المقبل، احتفالًا بيوم المتاحف العالمي الذي يوافق 18 مايو من كل عام، وإتاحة الفرصة للزائرين للتجول داخل صالات العرض المتحفي مجانًا للتعرف على ما يحتويه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المجلس الدولي للمتاحف يختار موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف كل عام، وموضوع هذا العام "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي" للتأكيد على الدور الهام للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة، لذا يستعد المتحف لهذه المناسبة بإقامة معرضًا فنيًا يضم مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على دور المتحف في التعليم و البحث والابتكار.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الصور التي يضمها المعرض هي نتاج الورش العملية والفنية التي جرى تنفيذها داخل المتحف على مدار الأعوام السابقة، وجميع هذه الصور تبرز دور المتحف في التعليم والبحث والابتكار، كما يتضمن المعرض أيضًا عمل محاكاة لورشة تحنيط الايبس، وتنفيد ثلاثة نماذج للتوابيت ووضعها بمحاكي أخر لسراديب طائر الأيبس "الكتاكومب".

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي للمتاحف يعد احتفالا دوليا ينظمه المجلس الدولي للمتاحف "ICOM" منذ عام 1977، بهدف إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

ويحرص قطاع المتاحف المصرية على المشاركة في كل الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطة رفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى الزائرين، واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.