قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة يوازي ما تم تنفيذه على مدار 200 سنة.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة تنفذ المشروع في غضون أربع سنوات، سواء من حيث توفير الكهرباء أو الطرق أو الترع أو أي نُظم أخرى مطلوبة.

وأشار إلى وصول تكلفة البنية الأساسية للفدان في المشروع إلى 400 ألف جنيه، موضحًا أن تنفيذه كان ضروريًا لتوفير المياه لهذه المشروعات.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.