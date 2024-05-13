جامعات سويسرية تطالب بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الداعمة لإسرائيل

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شهدت جامعات عدة في سويسرا، اليوم الاثنين، احتجاجات تطالب بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الداعمة لإسرائيل، لتنضم بذلك إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية المتضامنة مع فلسطين.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن مظاهرات طلابية شهدتها جامعات بازل، وبرن، وفريبورج ونوشاتيل لتتسع رقعة الاحتجاجات داخل سويسرا بعد خطوات مشابهة في جامعتي لوزان وجنيف.

واستهل طلاب الجامعات احتجاجاتهم بتعليق لافتات متضامنة مع فلسطين على جدران حرم الجامعة، مطلقين شعارات مساندة لفلسطين وأخرى مناهضة لإسرائيل.

كما طالب المتظاهرون إدارة جامعاتهم بوقف تعاونها القائم مع إسرائيل، داعين إلى "مقاطعة أكاديمية" تجاه المؤسسات والمنشآت الداعمة لها.

المتظاهرون طالبوا أيضا جامعاتهم بتبني موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة.

تأتي هذه التطورات بعد انطلاق احتجاجات طلابية في جامعة لوزان يوم 2 مايو الجاري، وفي جامعة جنيف يوم 7 من الشهر نفسه، فيما شهد اليوم نفسه مظاهرة أخرى في جامعة زيورخ انتهت على الفور جراء فضها من قبل الشرطة السويسرية.

ومنذ 18 أبريل تشهد الجامعات الأمريكية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.