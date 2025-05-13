محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بكورنيش المحلة الجديد

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، أعمال رصف الطبقة ضمن مراحل تنفيذ كورنيش المحلة الكبرى بحي ثان، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض محافظة الغربية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروع كورنيش المحلة، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية والحضارية الجارية داخل المدينة، والذي يمثل حلمًا طال انتظاره لأبناء المحلة الكبرى، نظرًا لما سيحققه من نقلة نوعية في الشكل الجمالي والمروري للمنطقة.

وأشار الجندي إلى أن الأعمال الجارية تشمل بدء رصف الطبقة الرابطة بطول 440 مترًا وعرض 8 أمتار، تبدأ من كوبري السلخانة وحتى طريق محلة أبو علي، بحي ثان المحلة في إطار استكمال مراحل الرصف النهائية على طول الكورنيش، موجها بسرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

وأوضح محافظ الغربية أن كورنيش المحلة الجديدة لا يقتصر دوره على كونه متنفسًا حضاريًا لأبناء المدينة، بل يمثل أيضًا محورًا مروريًا استراتيجيًا يربط المنطقة الصناعية بطريق (المحلة – المنصورة)، ويُسهم في تقليل الكثافات المرورية داخل المدينة، خاصة من سيارات النقل الثقيل، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على سيولة الحركة وسلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة دورية من الأجهزة التنفيذية، لسرعة إنهائه وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين.

يُذكر أن كورنيش المحلة الكبرى يُقام على ترعة بحر شبين بنطاق حي ثان المحلة، ويُعد من المشروعات الحيوية التي تمثل إضافة نوعية لشبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن كونه واجهة حضارية جديدة تليق بمدينة المحلة، قلعة الصناعة في مصر.