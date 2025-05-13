الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لجميع تخصصات مقدمي الخدمة الصحية، وتشمل الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، التمريض، والعلاج الطبيعي. وتشمل الدرجات العلمية المتاحة: الدبلومات المهنية، والماجستير، والدكتوراه، بالإضافة إلى البورد المصري.

وتتضمن البرامج الأكاديمية ما يلي:

أولا مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل:

الدبلومات المهنية لمدة عام دراسي في مجالات مثل إدارة الجودة، وإدارة الرعاية الصحية، والتغذية، وعلاج الألم، وتجميل الجلد والليزر.

البورد المصري في مختلف تخصصات الطب البشري، جراحة الوجه والفكين، التمريض، الصيدلة الإكلينيكية، والعلاج الطبيعي، وتتراوح مدة الدراسة بين 3 و7 سنوات بحسب التخصص.

ثانيا معهد الطب العسكري:

يشمل برامج الماجستير والدكتوراة في تخصصات جراحة وطب الميدان، الطب الرياضي، إدارة الإمداد الطبي، تمريض الطوارئ والكوارث، الإدارة والتخطيط والسياسات الصحية، وإدارة الطوارئ.

ثالثا معهد الصحة والوقائيات العسكري:



يقدم برامج في الأمراض المعدية، الصحة العامة، صحة البيئة، الرعاية الصحية الأولية، إدارة المستشفيات، الصحة النفسية، صحة المسنين، والتغذية الإكلينيكية، بالإضافة إلى المعلوماتية الصحية والحيوية والصحة العالمية.

رابعا معهد طب الطيران والفضاء العسكري:



يوفر برامج الماجستير والدكتوراه في طب الطيران والفضاء وتمريض الطيران.

خامسا معهد الطب البحري والأعماق العسكري:



يشمل الماجستير والدكتوراه في طب الأعماق والعلاج بالأكسجين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة البكالوريوس، شهادة الامتياز، عدد (6) صور شخصية، وسيرة ذاتية.

ويتم التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو المقبل.