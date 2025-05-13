إسرائيل: لا هجوم على غزة قبل زيارة ترامب

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الإثنين إن إسرائيل ستواصل خططها لتصعيد هجومها في غزة، ولكنها لن تبدأ تنفيذ تلك الخطة إلا بعد زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، وذلك لإتاحة الفرصة لإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، للصحفيين يوم الإثنين أن إسرائيل ستؤجل بدء عمليتها في غزة لبضعة أيام.

وقال دانون: "إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في غزة، ونحن لا نخفي ذلك. لقد استدعينا الاحتياط، ولدينا القوات جاهزة. وإذا لم يكن هناك تطور في المفاوضات، سنضغط، ضغطا عسكريا، لضمان إعادة الرهائن ومن ثم القضاء على حماس".

وأضاف: "يمكن تجنب ذلك... إذا تم قبول الإطار الذي اقترحه السفير ويتكوف".