رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال التطوير بكلية الصيدلة

افتتح اليوم، الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، أعمال التطوير بكلية الصيدلة، وذلك بحضور الدكتورة منى الأعصر عميد الكلية والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان جودة خضر سعد قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.



أشاد الدكتور محمد حسين خلال جولته بأعمال التطوير التي شملت عدد من المكاتب الإدارية، التي تقدم خدماتها للطلاب، والخريجين، ورفع كفاءة المساحات الخارجية والداخلية للكلية بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة التعليمية، إضافةً إلى دورها في توفير بيئة جاذبة ومريحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والبحثية.

كما تفقد د. محمد حسين خلال الزيارة سير العمل في المصنع التعليمي التابع للكلية، وأكد على الدور الهام الذي يقوم به المصنع في تدريب الطلاب عمليًا وتطبيق المفاهيم النظرية التي يتم دراستها، مشددا على أهمية تطوير المصنع وتزويده بأحدث التقنيات لضمان حصول الطلاب على أفضل تدريب عملي يؤهلهم لسوق العمل.

أكد الدكتور محمد حسين على أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير كافة كلياتها ووحداتها، وأن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة، مشيراً إلى أن تطوير كلية الصيدلة وتحديث مرافقها يأتي في صميم جهود الجامعة لدعم قطاع الصيدلة وتخريج صيادلة مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة منى الأعصر أن رئيس الجامعة تفقد خلال زيارته سير العمل في الكنترول العام بالكلية واطلع على آلية عمل نظام التصحيح الإلكتروني، واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في أعمال الكنترول وضمان الشفافية والدقة في رصد وتجميع الدرجات، وأكد على أهمية هذا النظام في تسريع عملية التصحيح وتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق العدالة بين الطلاب، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في الكنترول العام على تفانيهم في العمل وحرصهم على إنجاز المهام بدقة وسرعة، وأكد على دعم الجامعة الكامل لتطوير منظومة العمل في الكنترولات وتطبيق أحدث التقنيات لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وفاعلية.