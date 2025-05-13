وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره الإيراني بأبوظبي

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، في أبوظبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الإثنين: "بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما بحثا مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وتناول وزير خارجية الإمارات "مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين".